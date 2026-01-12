Голкипер "Балтики": мы готовы бороться за чемпионство

"Думаю, мы готовы бороться за чемпионство. В интервью Андрей Викторович сказал, что подбирал игроков, которые уже проходили эти стадии, поэтому у нас есть люди, которые к этому готовы. Думаю, это не пустые слова", - сказал Бориско "Чемпионату".
На данный момент калининградская "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. Подопечные Андрея Талалаева провели 18 матчей, одержали 9 побед, 8 раз сыграли в ничью и потерпели 1 поражение в лиге.
Следующий матч "Балтики" в РПЛ состоится 27 февраля против "Зенита".
Голкипер "Балтики" Максим Бориско высказался о текущем выступлении команды в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"