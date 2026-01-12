"Редкий футболист проводит в одном клубе столько лет, сколько провёл в ЦСКА Игорь - семь лет. Да, он чувствовал себя в клубе комфортно. Но с точки зрения нового вызова, мотивации хотелось попробовать что-то новое, поработать с новыми задачами", - сказал Еремин "Чемпионату".
Вчера, 11 января, стало известно, что Игорь Дивеев перешел в петербургский "Зенит".
Ранее российский игрок выступал за ЦСКА. Всего за клуб защитник провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Агент Дивеева рассказал, почему игрок перешел в "Зенит"
Агент Игоря Дивеева Олег Еремин высказался о переходе игрока в "Зенит".
Фото: ФК ЦСКА