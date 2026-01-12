Смородская: "Локомотив" и Баринов в итоге договорятся

"Думаю, что "Локомотив" и футболист в итоге договорятся. Мое мнение: Баринов просто хочет больше денег. "Локомотив" как-то странно ведет себя с Бариновым. Но считаю, что получится прояснить вопрос, и Дмитрий останется в команде", - сказала Смородская "Матч ТВ".
Ранее в СМИ заявляли, что Дмитрий Баринов может перейти в ЦСКА.
Российский футболист выступает за основную команду "Локомотива" с 2015 года. Всего за клуб опорный полузащитник провел 274 матча, забил 13 голов и отдал 27 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о ситуации с контрактом Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"