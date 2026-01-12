Орлов ответит, станет ли Соболев основным форвардом "Зенита" после ухода Гонду

Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Будет ли Соболев играть чаще после ухода Лусиано? Не думаю, что на него нужно рассчитывать как на основного форварда. Он для меня игрок ротации, который может удачно выйти на замену", - сказал Орлов "Спорт-Экспресс".

Вчера, 11 января, пресс-служба петербургского "Зенита" объявила об уходе Лусиано Гонду в московский ЦСКА.

Александр Соболев стал игроком сине-бело-голубых в конце августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 23 матча, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится