"Будет ли Соболев играть чаще после ухода Лусиано? Не думаю, что на него нужно рассчитывать как на основного форварда. Он для меня игрок ротации, который может удачно выйти на замену", - сказал Орлов "Спорт-Экспресс".
Вчера, 11 января, пресс-служба петербургского "Зенита" объявила об уходе Лусиано Гонду в московский ЦСКА.
Александр Соболев стал игроком сине-бело-голубых в конце августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 23 матча, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
Орлов ответит, станет ли Соболев основным форвардом "Зенита" после ухода Гонду
Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"