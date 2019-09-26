Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России на матчи с Польшей и Эстонией

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на отборочные матчи Евро-2021 с Польшей (11 октября, Екатеринбург, 17:00, мск) и Эстонией (15 октября, Пярну, 19:15 мск).

Федор Чалов / Фото: © Российский Футбольный Союз

Всего в список вошли 23 футболиста.



Вратари: Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар").



Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Алексей Татаев ("Млада-Болеслав"), Николай Рассказов ("Спартак"), Никита Калугин ("Сочи"), Иван Лапшов ("Оренбург"), Данил Степанов ("Рубин"), Данил Круговой ("Уфа")



Полузащитники: Артем Голубев ("Уфа"), Данил Глебов ("Ростов"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Наиль Умяров ("Спартак"), Данила Уткин ("Краснодар"), Максим Глушенков ("Спартак"), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — "Арсенал"), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар")



Нападающие: Вячеслав Грулев ("Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА).