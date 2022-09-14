14 сентября 2022. ЦСКА - Урал 2 - 1
Кубок России
Групповой этап
Гол: Роша, 77, Гаич, 90 - Юшин, 86
Групповой этап
Гол: Роша, 77, Гаич, 90 - Юшин, 86
ЦСКА: Тороп, Мойзес (Зайнутдинов, 46), Дивеев, Фукс, Набабкин (Гаич, 46), Роша, Мухин, Обляков (Заболотный, 79), Кучаев (Мендес, 69), Ермаков, Гайч (Яковлев, 62)
Урал: Алексеев, Бевеев, Гогличидзе, Эммерсон, Кулаков, Егорычев (Юшин, 83), Газинский (Мишкич, 46), Сиссе, Влут (Подберёзкин, 63), Каштанов (Урунов, 63), Ранджелович (Бикфалви, 63)
Предупреждения: Гайч, 30, Бевеев, 61, Мишкич, 88