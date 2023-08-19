Болонья - Милан. 21 августа 2023 21:45

Главная
Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
Последние новости РПЛ
Чемпионат России
Трансляции матчей
Обсуждение на форуме
РПЛ 2022/23
Турнирная таблица
Календарь матчей
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
ФНЛ
Публикации
Новости ФНЛ
Главное в ФНЛ
Обзор матчей
Трансляции ФНЛ
Форум ФНЛ
ФНЛ 2022/23
Турнирная таблица
Календарь матчей ФНЛ
Предстоящие
Прошедшие
Трансферы
Трансферы РПЛ
Российские трансферные новости
Зарубежные трансферные новости
Матч-центр
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2021
Чемпионат Европы 2021
Новости Евро-2021
Новости cборной России
ЧМ-2022
Чемпионат Мира 2022
Новости ЧМ-2022
Новости cборной России
Лига Чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Главное по Лиги Чемпионов
Расписание матчей
Обсуждение ЛЧ
Матчи
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Материалы по Лиге Европы
Расписание матчей
Форум: Обсуждение ЛЕ
Матчи
Англия
Английская премьер-лига
Новости английского футбола
Турнирная таблица и календарь
Испания
Испанская Ла Лига
Новости чемпионата Испании
Турнирная таблица и календарь
Италия
Итальянская Серия А
Новости чемпионата Италии
Турнирная таблица и календарь
Франция
Французская Лига 1
Новости чемпионата Франции
Турнирная таблица и календарь
Германия
Немецкая Бундеслига
Новости чемпионата Германии
Турнирная таблица и календарь
Трансляции
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Ростов" пропустил от "Сочи" 4 безответных мяча в гостевой встрече 5-го тура РПЛ
9
"Реал Сосьедад" объявил о переходе полузащитника "Динамо" Захаряна
3
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Гол Миранчука на последних минутах вырвал ничью для "Локомотива" в матче 5-го тура РПЛ с "Краснодаром"
32
Официально: Лунев - игрок "Карабаха"
3
Ещё
Матчи
57
Скрыть
Сегодня (26)
Завтра (25)
Вчера (6)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Динамо
2 - 1
2
1
ЦСКА
Завершен
Балтика
0 - 1
0
1
Урал
Завершен
Краснодар
1 - 1
1
1
Локомотив
Завершен
Сочи
4 - 0
4
0
Ростов
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Шинник
1 - 0
1
0
Кубань
Завершен
Сокол
1 - 0
1
0
Химки
Завершен
Волгарь
2 - 2
2
2
Енисей
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Вулверхэмптон
1 - 4
1
4
Брайтон энд Хоув
Завершен
Фулхэм
0 - 3
0
3
Брентфорд
Завершен
Ливерпуль
3 - 1
3
1
Борнмут
Завершен
Тоттенхэм
2 - 0
2
0
Манчестер Юнайтед
Завершен
Манчестер Сити
1 - 0
1
0
Ньюкасл
Перерыв
П1
1.26
X
5.4
П2
16.5
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Реал Сосьедад
1 - 1
1
1
Сельта
Завершен
Альмерия
1 - 3
1
3
Реал Мадрид
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Эмполи
0 - 1
0
1
Верона
Завершен
Фрозиноне
1 - 3
1
3
Наполи
Завершен
Интер
1 - 0
1
0
Монца
2 тайм
Дженоа
0 - 3
0
3
Фиорентина
2 тайм
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Вольфсбург
2 - 0
2
0
Хайденхайм
Завершен
Байер
3 - 2
3
2
РБ Лейпциг
Завершен
Аугсбург
4 - 4
4
4
Боруссия М
Завершен
Хоффенхайм
1 - 2
1
2
Фрайбург
Завершен
Штутгарт
5 - 0
5
0
Бохум
Завершен
Боруссия Д
1 - 0
1
0
Кёльн
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Лион
1 - 4
1
4
Монпелье
Завершен
Тулуза
0 - 0
0
0
ПСЖ
Перерыв
П1
5.9
X
2.92
П2
1.9
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Рубин
2 - 1
2
1
Крылья Советов
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Ноттингем
2 - 1
2
1
Шеффилд Юнайтед
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Мальорка
0 - 1
0
1
Вильярреал
Завершен
Валенсия
1 - 0
1
0
Лас-Пальмас
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Вердер
0 - 4
0
4
Бавария
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Мец
2 - 2
2
2
Марсель
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Факел
17:30
Нижний Новгород
Не начат
П1
2.55
X
3.2
П2
3.1
Спартак
19:30
Зенит
Не начат
П1
2.65
X
3.7
П2
2.65
Ахмат
20:00
Оренбург
Не начат
П1
2.11
X
3.75
П2
3.45
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
СКА-Хабаровск
10:00
Черноморец
Не начат
П1
2.02
X
3.4
П2
3.85
Тюмень
17:00
Динамо Мх
Не начат
П1
2.8
X
3.2
П2
2.6
Ленинградец
18:00
Акрон
Не начат
П1
3.25
X
3.25
П2
2.3
Родина
18:00
Алания
Не начат
П1
2.9
X
3.3
П2
2.48
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Астон Вилла
16:00
Эвертон
Не начат
П1
1.74
X
4
П2
4.9
Вест Хэм
18:30
Челси
Не начат
П1
3.45
X
3.6
П2
2.16
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Жирона
20:00
Хетафе
Не начат
П1
2.13
X
3.15
П2
4.1
Барселона
20:30
Кадис
Не начат
П1
1.24
X
6.8
П2
14
Осасуна
22:30
Атлетик
Не начат
Бетис
22:30
Атлетико
Не начат
П1
3.9
X
3.5
П2
2.05
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Рома
19:30
Салернитана
Не начат
П1
1.57
X
4.2
П2
6.6
Сассуоло
19:30
Аталанта
Не начат
П1
3.45
X
3.75
П2
2.11
Лечче
21:45
Лацио
Не начат
П1
3.85
X
3.4
П2
2.1
Удинезе
21:45
Ювентус
Не начат
П1
4.4
X
3.65
П2
1.89
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Унион
16:30
Майнц
Не начат
П1
2.05
X
3.5
П2
3.9
Айнтрахт
18:30
Дармштадт
Не начат
П1
1.41
X
5.2
П2
7.8
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Лилль
14:00
Нант
Не начат
П1
1.44
X
5
П2
7.4
Реймс
16:00
Клермон
Не начат
П1
1.9
X
3.8
П2
4.1
Гавр
16:00
Брест
Не начат
П1
2.75
X
3.25
П2
2.75
Лорьян
16:00
Ницца
Не начат
П1
3.4
X
3.5
П2
2.23
Монако
20:00
Страсбур
Не начат
П1
1.82
X
4.1
П2
4.2
Ланс
21:45
Ренн
Не начат
П1
2.5
X
3.7
П2
2.8
Сделать ставку
Италия
Серия А
2023/24
Италия: Серия А 2023/24
Англия: АПЛ 2023/24
Россия: РПЛ 2023/24
Германия: Бундеслига 1 2023/24
Испания: Ла Лига 2023/24
Франция: Лига 1 2023/24
Россия: ФНЛ 2023/24
Наполи
Верона
Лацио
Ювентус
Интер
Милан
Аталанта
Рома
Фиорентина
Болонья
Торино
Монца
Удинезе
Сассуоло
Салернитана
Лечче
Кальяри ↕
Дженоа ↕
Эмполи
Фрозиноне
Болонья - Милан. 21 августа 2023 21:45
онлайн
Лига Ставок
Кто победит?
Болонья
3.95
Ничья
3.55
Милан
2.02
Чемпионат Италии
1 тур
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Дзене
. Все главные и интересные новости тут
Яндекс.Дзен
Яндекс.Новости
Телеграм
Болонья
Милан
Чемпионат Италии
Нашли ошибку в статье?