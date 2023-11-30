Хеккен - Байер 0 - 1 (1 тайм)
Лига Европы
Группа H
5 тур
Гол: Бонифаце, 14
Группа H
5 тур
Гол: Бонифаце, 14
Хеккен: Абрахамссон, Ходжич, Ховланд, Усу, Сандберг, Густафсон, Ромео, Йенсен, Чилуфья, Густафсон, Лаюни
Байер: Градецки, Тапсоба, Та, Коссуну, Гримальдо, Фримпонг, Паласиос, Джака, Вирц, Хофманн, Бонифаце
Прогнозы пользователей: Хеккен vs Байер?
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Итоги опроса
Победа Хеккен - 0% (0)
0
Победа Байер - 100% (4)
4
Ничья - 0% (0)
0
Усреднённый прогноз пользователей:
Хеккен 1 - 3 Байер
Голосовало: 4