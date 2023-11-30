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Хеккен - Байер 0 - 1 (1 тайм)

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            Хеккен - Байер 0 - 1 (1 тайм) 

Лига Европы

Группа H

5 тур

Гол: Бонифаце, 14


Хеккен: Абрахамссон, Ходжич, Ховланд, Усу, Сандберг, Густафсон, Ромео, Йенсен, Чилуфья, Густафсон, Лаюни

Байер: Градецки, Тапсоба, Та, Коссуну, Гримальдо, Фримпонг, Паласиос, Джака, Вирц, Хофманн, Бонифаце   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогнозы пользователей: Хеккен vs Байер?


	


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Итоги опроса

		

		
Победа Хеккен - 0% (0)

		

		 0
		 
		 	
		 

		
Победа Байер - 100% (4)

		

			4
		

		
Ничья - 0% (0)

		

			0
		

		
Усреднённый прогноз пользователей:
 Хеккен 1 - 3 Байер


		
Голосовало: 4

	




        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Хеккен Байер Лига Европы

     
        
        





        

            
                
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