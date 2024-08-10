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"Ростов" и "Рубин" сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ
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Динамо Махачкала
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Факел
Крылья Советов
Ростов - Оренбург. 17 августа 2024 19:30
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Стадион:
Ростов Арена
Ростов-на-Дону
Чемпионат России
5 тур
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