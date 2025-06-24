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Клубный чемпионат мира

Новости
Эсперанс
0 - 2 0 2
Челси2 тайм
Лос-Анджелес
0 - 0 0 0
Фламенго2 тайм
Боруссия Д
22:00
Ульсан ХёндэНе начат
Мамелоди Сандаунз
22:00
ФлуминенсеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
17:00
Арсенал ДзержинскНе начат

17:00 Локомотив - Арсенал Дзержинск

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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Локомотив Арсенал Дзержинск Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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