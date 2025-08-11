Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
0 - 1 0 1
Спартак КостромаЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
Факел2 тайм

Майнц - Кельн. 24 августа 2025 16:30

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 Чемпионат Германии

1 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Майнц Кельн Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?