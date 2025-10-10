Новости
ЦСКА объявил о продлении контракта с Мойзесом
2
Гендиректор ЦСКА ответил, есть ли задача в клубе финишировать выше "Спартака"
6
"Спартак" отказался от нескольких тренерских кандидатур Кахигао - источник
11
Глушенков признан автором лучшего гола сентября в РПЛ
Официально: клуб РПЛ объявил о назначении нового тренера
3
Сегодня (9)
Завтра (15)
Вчера (11)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Казахстан
17:00
Лихтенштейн
Не начат
Германия
21:45
Люксембург
Не начат
Косово
21:45
Словения
Не начат
Северная Ирландия
21:45
Словакия
Не начат
Бельгия
21:45
Северная Македония
Не начат
Исландия
21:45
Украина
Не начат
Франция
21:45
Азербайджан
Не начат
Швеция
21:45
Швейцария
Не начат
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
20:00
Иран
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Финляндия
2 - 1
2
1
Литва
Завершен
Кипр
2 - 2
2
2
Босния и Герцеговина
Завершен
Мальта
0 - 4
0
4
Нидерланды
Завершен
Шотландия
3 - 1
3
1
Греция
Завершен
Австрия
10 - 0
10
0
Сан-Марино
Завершен
Чехия
0 - 0
0
0
Хорватия
Завершен
Беларусь
0 - 6
0
6
Дания
Завершен
Фарерские острова
4 - 0
4
0
Черногория
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 - 1
2
1
Молдова
Завершен
Англия
3 - 0
3
0
Уэльс
Завершен
Польша
1 - 0
1
0
Новая Зеландия
Завершен
Сокол
14:00
Уфа
Не начат
Арсенал Тула
14:30
Торпедо
Не начат
Спартак Кострома
15:00
КАМАЗ
Не начат
Волга Ул
16:00
Енисей
Не начат
Нефтехимик
17:00
Чайка
Не начат
Шинник
17:00
Факел
Не начат
Родина
19:00
СКА-Хабаровск
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Латвия
16:00
Андорра
Не начат
Норвегия
19:00
Израиль
Не начат
Венгрия
19:00
Армения
Не начат
Болгария
21:45
Турция
Не начат
Эстония
21:45
Италия
Не начат
Сербия
21:45
Албания
Не начат
Испания
21:45
Грузия
Не начат
Португалия
21:45
Ирландия
Не начат
Ницца - Лион. 18 октября 2025 18:00
онлайн
