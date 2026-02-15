Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ПахтакорЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Родина1 тайм

"В таком коллективе и выигрываются титулы". Новичок ЦСКА Козлов - о команде

Новичок ЦСКА Данила Козлов высказался об атмосфере в команде.
Фото: ФК ЦСКА
Новичок отметил, что в команде очень дружная атмосфера.

"Рад оказаться здесь. В первую очередь меня очень порадовал коллектив, очень классно встретили.

Видно, что команда как одно целое, все друг друга поддерживают, поэтому я уверен, что в таком коллективе и выигрываются титулы", - сказал Козлов в видео на Youtube-канале ЦСКА.

12 февраля 2026 года пресс-служба московского клуба объявила о переходе Данилы Козлова. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее атакующий полузащитник выступал в составе "Краснодара". В текущем сезоне на его счету 19 матчей, 5 голов и 4 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится