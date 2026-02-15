"В таком коллективе и выигрываются титулы". Новичок ЦСКА Козлов - о команде

Фото: ФК ЦСКА

Видно, что команда как одно целое, все друг друга поддерживают, поэтому я уверен, что в таком коллективе и выигрываются титулы", - сказал Козлов в видео на Youtube-канале ЦСКА

Новичок отметил, что в команде очень дружная атмосфера."Рад оказаться здесь. В первую очередь меня очень порадовал коллектив, очень классно встретили.12 февраля 2026 года пресс-служба московского клуба объявила о переходе Данилы Козлова. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.Ранее атакующий полузащитник выступал в составе "Краснодара". В текущем сезоне на его счету 19 матчей, 5 голов и 4 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.