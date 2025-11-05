Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
17:00
ЧелябинскНе начат

Кубок России

Новости
Оренбург
16:00
КраснодарНе начат
Динамо Мх
18:15
ЦСКАНе начат
Зенит
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
ВильярреалНе начат
Карабах
20:45
ЧелсиНе начат
Бенфика
23:00
БайерНе начат
Интер
23:00
КайратНе начат
Марсель
23:00
АталантаНе начат
Ньюкасл
23:00
АтлетикНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Сити
23:00
Боруссия ДНе начат
Брюгге
23:00
БарселонаНе начат

Гамбург - Боруссия Д. 8 ноября 2025 17:30

 Чемпионат Германии

10 тур
   
        

        
        
        	

	




Гамбург Боруссия Д Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
