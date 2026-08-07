Прудников - о новичке "Спартака": это их лучшее приобретение за долгое время

Фото: ФК "Спартак"

- Даку - очень интересный нападающий. За " Рубин " показывал прекрасную игру. Это хорошее усиление для " Спартака ", хорошее приобретение, самое лучшее за довольно продолжительное время. Да, процесс адаптации в новой команде может быть как простым, так и сложным. Но у Даку есть все данные, чтобы хорошо заиграть в "Спартаке", - передаёт слова Прудникова "Матч ТВ"

По мнению экс-форварда красно-белых, клуб давно не совершал настолько удачных приобретений.О переходе 28-летнего форварда сборной Албании "Спартак" объявил 6 августа. За два сезона в "Рубине" Даку принял участие в 93 матчах, записав на свой счет 38 забитых мячей и 13 ассистов на партнёров.