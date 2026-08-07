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Прудников - о новичке "Спартака": это их лучшее приобретение за долгое время

Бывший футболист "Спартака" Александр Прудников убежден, что Мирлинд Даку способен стать одним из ключевых игроков московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению экс-форварда красно-белых, клуб давно не совершал настолько удачных приобретений.

- Даку - очень интересный нападающий. За "Рубин" показывал прекрасную игру. Это хорошее усиление для "Спартака", хорошее приобретение, самое лучшее за довольно продолжительное время. Да, процесс адаптации в новой команде может быть как простым, так и сложным. Но у Даку есть все данные, чтобы хорошо заиграть в "Спартаке", - передаёт слова Прудникова "Матч ТВ".

О переходе 28-летнего форварда сборной Албании "Спартак" объявил 6 августа. За два сезона в "Рубине" Даку принял участие в 93 матчах, записав на свой счет 38 забитых мячей и 13 ассистов на партнёров.

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