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У "Балтики" возникли проблемы с составом перед 3-м туром РПЛ

Наставник "Балтики" Андрей Талалаев признался, что перед ближайшими матчами его команда столкнулась с серьезными трудностями.
Фото: ФК "Балтика"
По словам специалиста, несколько футболистов получили повреждения, из-за чего тренерскому штабу приходится искать новые варианты состава.

- У нас есть потери, но пока карты раскрывать не будем - речь о паре футболистов. Цена за очки сейчас очень высокая. Мы обыграли "Динамо", но какой ценой это нам далось... Один игрок выбыл на 20 дней, второй - на неделю. Зрители этого не замечают, а мы вынуждены корректировать состав, - цитирует тренера "Матч ТВ".

Калининградцы недавно потерпели поражение от "Зенита" (0:1) в стартовом туре группового этапа Кубка России. Уже 9 августа команда сыграет в Самаре против "Крыльев Советов" в рамках 3-го тура чемпионата России.

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