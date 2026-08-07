У "Балтики" возникли проблемы с составом перед 3-м туром РПЛ

- У нас есть потери, но пока карты раскрывать не будем - речь о паре футболистов. Цена за очки сейчас очень высокая. Мы обыграли "Динамо", но какой ценой это нам далось... Один игрок выбыл на 20 дней, второй - на неделю. Зрители этого не замечают, а мы вынуждены корректировать состав, - цитирует тренера "Матч ТВ".
Калининградцы недавно потерпели поражение от "Зенита" (0:1) в стартовом туре группового этапа Кубка России. Уже 9 августа команда сыграет в Самаре против "Крыльев Советов" в рамках 3-го тура чемпионата России.