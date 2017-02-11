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Максим Деменко: Кержаков доказал своей игрой, что ничуть не слабее Лодыгина

Бывший полузащитник "Зенита" Максим Деменко предположил, что вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков решил сменить клубную прописку из-за конфликта с главным тренером Мирчей Луческу.

"Тяжело предположить, что происходит внутри команды. Михаил Кержаков ничуть не слабее Лодыгина, он доказал это своей игрой. И он мог бы приносить пользу "Зениту". Но как сложилась ситуация - никто не знает. Мне кажется, что между футболистом и главным тренером произошел какой-то конфликт. Других вариантов у меня нет. История запутанная. Думаю, что самостоятельно Миша бы не ушел из "Зенита". Сейчас для него самое главное - игровая практика. Вероятнее всего, до конца года он будет в "Оренбурге", а потом уже примет какое-то решение. Сейчас ему нужно просто выступать, ни на что не обращая внимания", - цитирует Деменко "Спорт-Экспресс".
Теги: Деменко Кержаков М. Лодыгин Зенит
Сегодня, 09:03
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№7 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:29) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Михаил Кержаков, действительно, очень средний вратарь. Он практически не играет на выходах. И главное - он не выручает! Лодыгин, при всех его ляпах, выручает, а Миша - увы, нет.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 10:05) #
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Как рассказал изданию источник в окружении Михаила Кержакова, в пятницу, 10 февраля, перешедшего из «Зенита» в «Оренбург» на правах аренды, голкипер покинул команду не из-за конфликта с тренерским штабом. По словам источника, 30-летний вратарь Михаил Кержаков сам захотел уйти из «Зенита» в аренду, чтобы получать стабильную игровую практику.



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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 09:34) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: checkmate
А что Лодыгин разве вратарь..........

Приятно прочитать единомышленника.. smiley
Регистрация: 14.12.2011
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:25) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Да Мишка сильнее бриолина на порядок....

Вообще ни о чём этот Мишка.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:24) #
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В 30 лет отдавать игрока в аренду, в надежде на что-то. Странное дело. Скорее всего, младший Керж тупо не тянет по каким-то неведомым простым болельщикам параметрам (2 тренера с именем предпочли безумного Лодыгина), но в руководстве клуба есть некто симпатизирующий.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 09:15) #
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Да Мишка сильнее бриолина на порядок....
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: checkmate (Сегодня, 09:13) #
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А что Лодыгин разве вратарь.....................
Регистрация: 21.02.2016
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