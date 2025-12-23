Смородская заявила, что не считает Станковича тренером

Предыдущим местом работы Станковича был московский "Спартак".
"У него не получится там. Вообще не считаю его тренером. Станкович хороший актер и, возможно, неплохой психолог — как?то убаюкивает руководителей клубов. Но тренерских способностей вообще не видно. Игру в "Спартаке", считаю, он не поставил", — передает слова Смородской "Матч ТВ".
Деян Станкович тренировал "Спартак" с июля 2024-го по ноябрь 2025 года. Ранее он уже работал в "Црвене Звезде" с 2019 по 2022 год. Под его руководством белградский клуб выиграл три чемпионских титула и два Кубка Сербии.
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала назначение серба Деяна Станковича главным тренером "Црвены Звезды".
Фото: ФК "Спартак"