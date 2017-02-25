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Дмитрий Булыкин: надеюсь, Лоськов принесет пользу "Локомотиву"

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин позитивно воспринял решение клуба внести в заявку на сезон Дмитрия Лоськова.

"Передаю Диме большой привет. Это очень хороший человек и футболист. Рад, что у него появилась такая возможность установить рекорд чемпионата России. Надеюсь, он еще принесет пользу "Локомотиву". Молодежь должна равняться на него и стремиться приложить руки и ноги к написанию истории московского клуба. "Локомотив" работает на имидж клуба. Но сделать подобный шаг нужно было тогда, когда Дмитрий заканчивал карьеру, сейчас же это выглядит немного комично. Лоськов – легенда "Локомотива", кумир для болельщиков. Нельзя разбрасываться такими людьми, на них держится история и будущее клуба", - цитирует Булыкина "Спорт-Экспресс".
Теги: Булыкин Лоськов Локомотив
Сегодня, 18:22
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№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
15 минут в матче с условным Оренбургом ...
Регистрация: 3.11.2016
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