"Я таких людей в школе пинками гонял. Просто хамло". Мостовой - о Мусаеве

"У них его нет, потому что они этот путь не прошли, поэтому так и рассуждают. Я таких людей в школе пинками гонял. В школе учились отличники, уроки делали, потом ехали домой, их встречали с пирожками и горячим чаем.
Это же по лицу его видно - просто хамло. Случайно попал в футбол, двери открывал на базе, а теперь рассказывает нам про футбол", - сказал Мостовой Sport24.
Ранее Мостовой заявлял, что Мусаев является нефутбольным человеком. Тренер "быков" в ответ заявил: "Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем".
Мурад Мусаев вновь был назначен главным тренером "Краснодара" в марте 2024 года, ранее он возглавлял "быков" с 2018 по 2021 год. Всего под его руководством команда провела 218 матчей, одержала 114 побед, 45 раз сыграла вничью и потерпела 59 поражений во всех турнирах. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.
По итогам прошедшего сезона "Краснодар" занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 66 очков в 30 матчах.