В "Индепендьенте" высказались о трансфере Барко: он хочет играть за клуб

Член совета директоров и спортивный секретарь "Индепендьенте" Эстебан Саенс Рико высказался о трансфере Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
Член совета директоров и спортивный секретарь "Индепендьенте" заявил, что у футболиста есть особенная привязанность к клубу.

"Интерес реальный. Игрок хочет приехать играть в "Индепендьенте".
Не забывайте, что это игрок, который вышел из "Индепендьенте", у него особенная привязанность к этому клубу, и у него есть желание приехать как минимум на один год в Аргентину, одна из причин - некоторые семейные вопросы", - сказал Саенс Рико Odds.ru.

Эсекьель Барко выступает в составе московского "Спартака" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 37 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.

Футболист выступал в основной команде "Индепендьенте" с 2016 по 2018 год.

