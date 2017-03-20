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Источник: "Зенит" заплатил "Локомотиву" за ничью со "Спартаком"

Корреспондент ТАСС Максим Алланазаров заявил, что "Зенит" перевёл денежные средства на счета "Локомотива" за ничью в матче 20-го тура чемпионата страны со "Спартаком" (1:1).

"Зенит" перевел средства за матч со "Спартаком". Есть информация, что деньги на счет игроков, тренеров "Локомотива" упали. "Локомотив" помог "Зениту" приблизиться к "Спартаку". В общем, "Зениту" есть за что заплатить, а Семину на что погулять. Думаю, "Зенит" продолжит стимулировать соперников "Спартака", – приводит слова журналиста "Спорт FM".

"Спартак" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая "Зенит" на шесть очков.
Теги: Зенит Локомотив Спартак
Сегодня, 21:51
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№49 Написал: 4 звезды (Сегодня, 23:17) #
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online

что касается этой ин-фы, так и каждый знает, что голубое ворье разбрасывается направо-налево народным достоянием, но ведь не навсегда, придётся и ответить
Регистрация: 7.12.2016
№48 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 23:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lestat
Любопытно, эти средства будут учитываться при подсчете баланса в ФФП?

Нет, т.к. мы и в УЕФА занесли. Тоже по 30. Тариф у госкомпании стандартный, от чего много народа страдает.....


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№47 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 23:14) #
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online

Любопытно, эти средства будут учитываться при подсчете баланса в ФФП? smile
Регистрация: 26.03.2009
№46 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 23:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Свинарня визжит. Однообразно. dizzy_face
Похоже на "свиной смайлик"?
Регистрация: 6.12.2014
№45 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 23:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Целые сутки помойный скот пытается оправдать свою победу над Арсеналом, где не было пенальти, и где был забит гол из офсайда.

До сих пор матч с Ростовом спокойно спать не дает??? Знает свинья, чью сметану съела grin


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№44 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 23:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Деньги газом не пахнут - сказал Палыч, просматривая квиток.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№43 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 23:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
про еврокубки б не заикался))купить-не значит выиграть))

Как говорил Чубайс :" У нас очень много денег". Мы даже еврокубки купить можем. Баварию, Байер, Марсель, Вильяреал. Всех, 6лять, за 30 тысяч евро. И Свиней тоже купим. Но дешевле, столько они не стоят. За что платить безпобедным, которые 15 лет ничего не могут? laughing


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№42 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 23:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Судя по изложенному ниже, свиньи нервничают, это хорошо.
Даже если всё это неправда, журналист добился своего, расчет сработал и возымел именно тот эффект, на который и была сделана ставка. Свиньи повелись, а зная их неуравновешенную психику, это очень тонкий, и мудрый ход с нашей стороны.


Куда ты там как бы ходить собрался "мудрый" неумытый. У Госпроекта свои цели, а ты сопутствующая бесплатная декорация. Беги сзади и вылизывай, пока у него интересы не поменялись...
Регистрация: 14.06.2015
№41 Написал: 4 звезды (Сегодня, 23:07) #
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online

Цитата: Blessing
Судя по изложенному ниже, свиньи нервничают, это хорошо.

что-то помойные мухи опять разжужжались ни о чём, видно очередное ведро народных объедков принесли smiley
Регистрация: 7.12.2016
№40 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 23:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Судя по изложенному ниже, свиньи нервничают, это хорошо.
Даже если всё это неправда, журналист добился своего, расчет сработал и возымел именно тот эффект, на который и была сделана ставка. Свиньи повелись, а зная их неуравновешенную психику, это очень тонкий, и мудрый ход с нашей стороны.


чепушило,не льсти себе))

просто
Цитата: maradona72
Целые сутки помойный скот пытается оправдать свою победу над Арсеналом, где не было пенальти, и где был забит гол из офсайда.


и мы помойных носом тычем))

bazetd,

про еврокубки б не заикался))купить-не значит выиграть))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№39 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:59) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Судя по изложенному ниже, свиньи нервничают, это хорошо.
Даже если всё это неправда, журналист добился своего, расчет сработал и возымел именно тот эффект, на который и была сделана ставка. Свиньи повелись, а зная их неуравновешенную психику, можно со всей определённостью сказать, что это очень тонкий, и мудрый ход с нашей стороны.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№38 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:54) #
  • +3
  •  (9)
online

Целые сутки помойный скот пытается оправдать свою победу над Арсеналом, где не было пенальти, и где был забит гол из офсайда.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№37 Написал: зеленая оса (Сегодня, 22:52) #
  • +2
  •  (4)

У нас страна такая.везде подмазать надо.
Регистрация: 10.03.2017
№36 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 22:48) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Каждый год такие новости))) А остальным не заплатил?
Регистрация: 28.01.2016
№35 Написал: дин провинция (Сегодня, 22:44) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: tiki
ну и?это не запрещено


Может тогда аукцион устроить -- на чемпиона - призовые и еврокубковые места - провести для команд первой восьмерки,а для второй восьмерки места на вылет ..аукционы тоже вроде никто не запрещал..


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Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№34 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 22:43) #
  • -4
  •  (8)

пресса стала ,как у пендосов ...даже противно читать ...источник! тфу! лажа галимая!
Регистрация: 20.03.2016
№33 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 22:42) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
И судей Зенит "заряжает", и свой ХОЗЯИН является основным спонсором в Томи и Оренбурге, и соперников Спартака "стимулирует".

Как же босса у Зенита заело!!! И это далеко еще не всё.

Наверное ближе к последним турам будем видеть у скамейки очередного соперника Спартака для усиления эффекта сумки с наличными от этого госпроекта.

Как же это типично для питерских жить по понятиям 90-х.

Вот за это Зенит всё больше "любят".
smirk

P.S. Про стимулирование соперников ЦСКА что-то тишина... Хотя у Гинера сейчас положение незавидное и наверное 30 серебрянников ой как не помешают.
Регистрация: 14.06.2015
№32 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 22:41) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Себе лучше чего-нибудь купите, побирушки.

Обязательно и всенеприменно wink
Цитата: капля никотина
А то вдруг недалек тот день, когда размахивать то будет нечем. В вашем то случае одним пальчиком дело не ограничится - по шею отxyячат все.

Да и пофиг, Мишаня. Это всего лишь футбол. Хотя приятно было бы еще лет дцать послушать ваш "плачь Ярославны" про бабушек и народное достояние... Ну если и не долго осталось, то все равно, за 15 лет будет что вспомнить.
Еврокубков пару хотя бы. Как кстати с еврокубками у Спартака? laughing
Цитата: капля никотина
Понятно вы тут все миллионеры, но да пятишку думаю друг дружке очень мило повырываете все кадыки.

Да не, мы обычные. Средний класс, наверное. Но за 5 рублевые и ваши гнушаться не будут по морде друг-другу съездить. Или скажешь, что нет? Вот например Максим Касаткин.... satisfied
Цитата: капля никотина
Торопитесь. Пока есть что, и чем.

Да куда тут торопиться. С таким составом и тренером...


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№31 Написал: максим касаткин (Сегодня, 22:38) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
педаразы зенит сасать вам залопу <!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-
-> бомжи ебанные
Регистрация: 16.03.2017
№30 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 22:35) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rfgbnfy
Так чемпионаты не выигрывают или Зенит всегда так чемпионаты выигрывал в прошлом???

Всегда. Более того, даже умудрялись проигрывать всем заплатив. scream


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№29 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:34) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: bazetd
Скоро и до вас очередь дойдет
В очной встрече. По 30 тысяч евро. И вы ложитесь на своем поле раздвигая булки. И Миллер с вип ложи разбрасывает 5000 купюры.....

Себе лучше чего-нибудь купите, побирушки. "Размахиватели" епта пятитысячных купюр. Голубые Михельсоны

А то вдруг недалек тот день, когда размахивать то будет нечем. В вашем то случае одним пальчиком дело не ограничится - по шею отxyячат все. Останется одна отрада - вибрирующе-рассыпающийся стадион.

Серьезно - вы подпрыгивайте и сами собирайте эти красные купюры. Понятно вы тут все миллионеры, но да пятишку думаю друг дружке очень мило повырываете все кадыки.

Торопитесь. Пока есть что, и чем.
Регистрация: 3.03.2007
№28 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:33) #
  • +4
  •  (8)

Откуда деньги, Зин?! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№27 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 22:31) #
  • +3
  •  (9)

Если это правда,то это большой негатив в плане репутации Зенита,так очень далеко можно зайти в плоть до..... Так чемпионаты не выигрывают или Зенит всегда так чемпионаты выигрывал в прошлом???
Регистрация: 25.07.2016
№26 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 22:30) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
фаталити,ёпта))

ШТА??? laughing Теперь я понял, что за контингент смеется над кривым зеркалом)))


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№25 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:29) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Чувак курнул и вбросил свои глюки...., если такое и происходит, то за семью печатями....

Да нет, это нормально. Особенно в конце чемпионата, когда командам, ни на что не претендующим, ничего не надо. Ваньку валять выйдут, и что мы увидим??? А так, хоть футбол посмотрим. Премия за игру!, это не "премия за слив".


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№24 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 22:28) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Главное что мы им не торгуем.

Так и мы не торгуем. Мы покупаем. Причем Мэйд ин Москоу)))))
Скоро и до вас очередь дойдет laughing
В очной встрече. По 30 тысяч евро. И вы ложитесь на своем поле раздвигая булки. И Миллер с вип ложи разбрасывает 5000 купюры.....


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№23 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 22:27) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: bazetd
Мишань, ваше то очко как? Красное от крови анальных европейских (и не только) трещин

Главное что мы им не торгуем. А подожмем вашу админку - по-взрослому уже будем разбираться. Там будете своим очком как веером отмахиваться.



фаталити,ёпта))) joy joy


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№22 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:23) #
  • 0
  •  (2)

Чувак курнул и вбросил свои глюки...., если такое и происходит, то за семью печатями....
Регистрация: 28.12.2015
№21 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:23) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Ребят, все так и было. И мне на телефон пришло 150 рублей. smirk


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№20 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 22:20) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Только тупорылы могут поверить в такую бредятину.
Регистрация: 15.06.2016
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