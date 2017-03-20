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Источник: "Зенит" заплатил "Локомотиву" за ничью со "Спартаком"
Корреспондент ТАСС Максим Алланазаров заявил, что "Зенит" перевёл денежные средства на счета "Локомотива" за ничью в матче 20-го тура чемпионата страны со "Спартаком" (1:1).
"Зенит" перевел средства за матч со "Спартаком". Есть информация, что деньги на счет игроков, тренеров "Локомотива" упали. "Локомотив" помог "Зениту" приблизиться к "Спартаку". В общем, "Зениту" есть за что заплатить, а Семину на что погулять. Думаю, "Зенит" продолжит стимулировать соперников "Спартака", – приводит слова журналиста "Спорт FM".
"Спартак" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая "Зенит" на шесть очков.
"Зенит" перевел средства за матч со "Спартаком". Есть информация, что деньги на счет игроков, тренеров "Локомотива" упали. "Локомотив" помог "Зениту" приблизиться к "Спартаку". В общем, "Зениту" есть за что заплатить, а Семину на что погулять. Думаю, "Зенит" продолжит стимулировать соперников "Спартака", – приводит слова журналиста "Спорт FM".
"Спартак" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая "Зенит" на шесть очков.
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