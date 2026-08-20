Матчем между калининградской "Балтикой" и махачкалинским "Динамо" завершится второй тур группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и начнется в 20:45 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч ТВ".
В первом туре балтийцы проиграли в Санкт-Петербурге "Зениту" со счетом 0:1. Махачкалинцы в прошлом туре уступили на своем поле самарским "Крыльям Советов" (1:2).
"Балтика" - "Динамо" Мх: во сколько начало и где смотреть кубковый матч
"Балтика" - "Динамо" Мх: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию игры в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала