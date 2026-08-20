По данным источника, кроме "Спартака" и "Зенита" вратарем "Сочи" Александром Дегтевым интересуется московское "Динамо". Сообщается, что бело-голубые обратили на него внимание в связи с травмой вратаря Андрея Лунева.
Дегтев защищает ворота "Сочи" с 2024 года. Действующий контракт 21-летнего игрока с нынешним клубом рассчитан до конца июня 2028-го. В составе сочинской команды футболист провел 52 матча, в которых пропустил 74 мяча и 13 раз остался "сухим".
Источник: телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым"
Помимо "Спартака" и "Зенита" интерес к вратарю "Сочи" проявляет "Динамо" - источник
Игрок "Сочи" попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"