Александр Селихов: не унываю из-за того, что не прохожу в основу "Спартака"

Вратарь "Спартака-2" Александр Селихов поделился впечатлениями от победы в матче 29-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (2:1).– Это для поддержания игровой формы. Так решили тренеры основной команды.– Да, но нужно было играть на ноль. Еще были непростые погодные условия. Самое главное – добыли три очка.– Нет. Во втором тайме они начали играть навалом, им было нечего терять.– Это еще не обсуждалось. Как решит руководство, так и будет.– Честно скажу: я не унываю. На тренировках работаю и стараюсь доказывать.– Скорее всего, да.