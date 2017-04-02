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Александр Селихов: не унываю из-за того, что не прохожу в основу "Спартака"
Вратарь "Спартака-2" Александр Селихов поделился впечатлениями от победы в матче 29-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (2:1).
– Участие в матче с "Зенитом-2" – это для вас сюрприз или так планировалось?
– Это для поддержания игровой формы. Так решили тренеры основной команды.
– Работы во время матча было немного.
– Да, но нужно было играть на ноль. Еще были непростые погодные условия. Самое главное – добыли три очка.
– Соперник смог чем-то удивить?
– Нет. Во втором тайме они начали играть навалом, им было нечего терять.
– Будет продолжаться практика во второй команде?
– Это еще не обсуждалось. Как решит руководство, так и будет.
– Ситуация с непопаданием в основу "Спартака" вас злит, дополнительно мотивирует?
– Честно скажу: я не унываю. На тренировках работаю и стараюсь доказывать.
– Тем не менее будете в заявке на матч с "Оренбургом"?
– Скорее всего, да.
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
– Участие в матче с "Зенитом-2" – это для вас сюрприз или так планировалось?
– Это для поддержания игровой формы. Так решили тренеры основной команды.
– Работы во время матча было немного.
– Да, но нужно было играть на ноль. Еще были непростые погодные условия. Самое главное – добыли три очка.
– Соперник смог чем-то удивить?
– Нет. Во втором тайме они начали играть навалом, им было нечего терять.
– Будет продолжаться практика во второй команде?
– Это еще не обсуждалось. Как решит руководство, так и будет.
– Ситуация с непопаданием в основу "Спартака" вас злит, дополнительно мотивирует?
– Честно скажу: я не унываю. На тренировках работаю и стараюсь доказывать.
– Тем не менее будете в заявке на матч с "Оренбургом"?
– Скорее всего, да.
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
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