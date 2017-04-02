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Александр Селихов: не унываю из-за того, что не прохожу в основу "Спартака"

Вратарь "Спартака-2" Александр Селихов поделился впечатлениями от победы в матче 29-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (2:1).

– Участие в матче с "Зенитом-2" – это для вас сюрприз или так планировалось?

– Это для поддержания игровой формы. Так решили тренеры основной команды.

– Работы во время матча было немного.

– Да, но нужно было играть на ноль. Еще были непростые погодные условия. Самое главное – добыли три очка.

– Соперник смог чем-то удивить?

– Нет. Во втором тайме они начали играть навалом, им было нечего терять.

– Будет продолжаться практика во второй команде?

– Это еще не обсуждалось. Как решит руководство, так и будет.

– Ситуация с непопаданием в основу "Спартака" вас злит, дополнительно мотивирует?

– Честно скажу: я не унываю. На тренировках работаю и стараюсь доказывать.

– Тем не менее будете в заявке на матч с "Оренбургом"?

– Скорее всего, да.

"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 08:40
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9
(3)
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:36) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
кто лучше штангу поцелует тот и основной


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Следующий сезон твой будет,готовся морально и фезически....
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 10:13) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Зенит-Питер
Загубили парню карьеру! Так здорово играл в Амкаре а сейчас играет в ФНЛ. А дырка штанголиз в основе. По спартаковски поступили.

А тебе ядом побрызгать истинное удовольствие! Вы сколько карьер загубили!
Регистрация: 13.08.2009
№6 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 10:12) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Потерпеть нужно. Не все сразу.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№5 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 09:55) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Загубили парню карьеру! Так здорово играл в Амкаре а сейчас играет в ФНЛ. А дырка штанголиз в основе. По спартаковски поступили.


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№4 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 09:48) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Следующий сезон похоже его! Если не расклеится!
Регистрация: 13.08.2009
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:37) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nadvol53
Второй Акинфеев,Нормально!

из-за многих присутствующих на сайте сложно понять коммент
то ли ирония, то ли реально человек адекватен
надеюсь второе
а лично я реально надеюсь что вырастет в крутого кипера)все таки чем больше шикарных игроков в России - тем лучше для страны
и вам удачи, и Селихову


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 09:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Второй Акинфеев,Нормально!
Регистрация: 9.10.2012
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 08:45) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
так держать.парень талантливый,все у него получится.выиграть конкуренцию у Реброва сможет,тут без вариантов.главное дотерпеть.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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