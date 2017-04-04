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Владимир Маркин: РФС разработает дополнительные меры по усилению безопасности на стадионах

РФС разработает дополнительные меры по усилению безопасности на стадионах при подготовке к проведению к Кубку конфедераций - 2017 и чемпионату мира 2018 года, рассказал председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

По его словам, дополнительные меры безопасности будут приняты на всех футбольных матчах, проводящихся под эгидой РФС.

"Мы провели заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками, в ходе которого приняли решение о разработке дополнительных мер безопасности на футбольных матчах в России в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира. Данные меры также будут распространяться на все футбольные матчи, проводимые под эгидой РФС, такие меры были приняты в том числе из-за трагических событий в Санкт-Петербурге. Комитет сформулировал новые рекомендации, которые будут направлены в РФС, лиги и ведомства, которые отвечают за безопасность проведения мероприятий. Россия примет исчерпывающие меры для безопасности на стадионах перед ЧМ-2018", - цитирует Маркина [leech=http://tass.ru]ТАСС[/leech.
Сегодня, 21:31
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№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:29) #
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Весь отработанный чиновничий шлак попадает в РФС греть жопу. РФС - это такой диспансер для лечения геморроя. Только за лечение платит не пациент, а платят пациенту.
РФС вроде как футбольный союз, какое отношение к футболу имеет Маркин? Что у нас мало футболистов закончивших играть? Что делает мент в футбольной организации? Ответ здесь только один - привык получать деньги сидя на жопе. Мафия дружка не забывает.
Регистрация: 28.05.2014
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