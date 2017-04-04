Владимир Маркин: РФС разработает дополнительные меры по усилению безопасности на стадионах

РФС разработает дополнительные меры по усилению безопасности на стадионах при подготовке к проведению к Кубку конфедераций - 2017 и чемпионату мира 2018 года, рассказал председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.По его словам, дополнительные меры безопасности будут приняты на всех футбольных матчах, проводящихся под эгидой РФС."Мы провели заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками, в ходе которого приняли решение о разработке дополнительных мер безопасности на футбольных матчах в России в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира. Данные меры также будут распространяться на все футбольные матчи, проводимые под эгидой РФС, такие меры были приняты в том числе из-за трагических событий в Санкт-Петербурге. Комитет сформулировал новые рекомендации, которые будут направлены в РФС, лиги и ведомства, которые отвечают за безопасность проведения мероприятий. Россия примет исчерпывающие меры для безопасности на стадионах перед ЧМ-2018", - цитирует Маркина [leech=http://tass.ru]ТАСС[/leech.