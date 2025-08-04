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Португальский гранд проявлял интерес к Батракову – "СЭ"

Португальский футбольный клуб "Бенфика" интересовался полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Батраковым.
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, португальский клуб не сделал 20-летнему игроку конкретного предложения.

Ранее спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Батракова, заявил, что к полузащитнику проявляет интерес португальский футбольный клуб, который курирует футбольный агент Жорже Мендеш. Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне он принял участие в трех матчах в составе железнодорожников и отметился тремя забитыми мячами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро

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