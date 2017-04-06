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Леонид Калошин: с вероятностью в 99% на ЧМ-2018 будут использоваться видеоповторы

Делегат УЕФА Леонид Калошин заявил, что на чемпионате мира 2018 года в России с большой долей вероятности будут использоваться видеоповторы.

"Если позовут иностранных судей на матчи РФПЛ, то в глобальном плане будет удар по имиджу российского футбола и судейства. Разговоры об этом идут каждый год. Зрителям хочется чего-то новенького или позабытого старого. Но все эти разговоры филосовского значения. О видеоповторах не стоит говорить. С вероятностью в 99% на чемпионате мира в России будут использоваться видеоповторы. ФИФА активно их использует. Точка невозврата уже пройдена", - цитирует Калошина "Спорт FM".
Сегодня, 21:13
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
ага.в итоге все скажут что это шляпа.и запомнится только то, что это было именно на нашем чм
да я и в целом против повторов
а сравнивать хоккей и футбол смысла нет.там шайба летит с такой скоростью, что укрепленные стекла разлетаются и шлемы трескаются.потому там это уместно
а в футболе и так много ненужных вещей.даже тот же судья за воротами.и толку?а вот как будут смотреть повторы?останавливать время?бред.
так можно после каждого спорного момента "рвать" игру


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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