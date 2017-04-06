Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:22
Иван Перонко: РФС второй год подряд работает прибыльно, валовая прибыль - 97,2 миллиона рублей
Иван Перонко: РФС второй год подряд работает прибыльно, валовая прибыль - 97,2 миллиона рублей
16:52
"Урал" - "Рубин": стартовые составы (1)
"Урал" - "Рубин": стартовые составы (1)
12:59
Габриэль Батистута: половина игроков сборной не поздоровалось со мной - это присущее нынешнему поколению (7)
Габриэль Батистута: половина игроков сборной не поздоровалось со мной - это присущее нынешнему поколению (7)
Леонид Калошин: с вероятностью в 99% на ЧМ-2018 будут использоваться видеоповторы
Делегат УЕФА Леонид Калошин заявил, что на чемпионате мира 2018 года в России с большой долей вероятности будут использоваться видеоповторы.
"Если позовут иностранных судей на матчи РФПЛ, то в глобальном плане будет удар по имиджу российского футбола и судейства. Разговоры об этом идут каждый год. Зрителям хочется чего-то новенького или позабытого старого. Но все эти разговоры филосовского значения. О видеоповторах не стоит говорить. С вероятностью в 99% на чемпионате мира в России будут использоваться видеоповторы. ФИФА активно их использует. Точка невозврата уже пройдена", - цитирует Калошина "Спорт FM".
"Если позовут иностранных судей на матчи РФПЛ, то в глобальном плане будет удар по имиджу российского футбола и судейства. Разговоры об этом идут каждый год. Зрителям хочется чего-то новенького или позабытого старого. Но все эти разговоры филосовского значения. О видеоповторах не стоит говорить. С вероятностью в 99% на чемпионате мира в России будут использоваться видеоповторы. ФИФА активно их использует. Точка невозврата уже пройдена", - цитирует Калошина "Спорт FM".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.