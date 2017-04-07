Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:28
Руслан Нигматуллин: возможно, преодолев все неприятности, когда-нибудь мы станем чемпионами мира
Руслан Нигматуллин: возможно, преодолев все неприятности, когда-нибудь мы станем чемпионами мира
23:20
Геннадий Орлов: когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат, очевидно, что он вообще ничего в футболе не понимает (2)
Геннадий Орлов: когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат, очевидно, что он вообще ничего в футболе не понимает (2)
23:09
Андрей Будогосский: РФПЛ важнее внедрить систему определения взятия ворот, чем видеоповторы (2)
Андрей Будогосский: РФПЛ важнее внедрить систему определения взятия ворот, чем видеоповторы (2)
22:42
Андрей Червиченко: ну выйдет "Спартак" в Лигу чемпионов, а дальше что? Там же не будет этих судей (31)
Андрей Червиченко: ну выйдет "Спартак" в Лигу чемпионов, а дальше что? Там же не будет этих судей (31)
22:24
Выручка с продажи билетов на матч "Зенит" - "Анжи" пойдет на оказание помощи жертвам теракта (1)
Выручка с продажи билетов на матч "Зенит" - "Анжи" пойдет на оказание помощи жертвам теракта (1)
21:02
Алексей Стрепетов: "Зениту" нужно победить "Анжи" и показать всем, что "Спартак" рано объявлять чемпионом (17)
Алексей Стрепетов: "Зениту" нужно победить "Анжи" и показать всем, что "Спартак" рано объявлять чемпионом (17)
19:24
Константин Сарсания: увеличение или уменьшение числа участников Премьер-лиги никакой роли не сыграет (1)
Константин Сарсания: увеличение или уменьшение числа участников Премьер-лиги никакой роли не сыграет (1)
17:48
Давор Шукер: уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира (2)
Давор Шукер: уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира (2)
16:53
Превью. 30 тур. ФНЛ (2)
Превью. 30 тур. ФНЛ (2)
Андрей Будогосский: РФПЛ важнее внедрить систему определения взятия ворот, чем видеоповторы
Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о видеоповторах в футболе.
- Вы – противник введения видеоповторов, о чем не раз говорили. Но в недавнем товарищеском матче Франции и Испании эти самые видеоповторы были успешно опробованы. Судья отменил два не по правилам забитых гола, что заняло в сумме около полутора минут. Для вас это ничего не меняет?
- Вы можете считать меня ретроградом, но я воспитывался в другом футболе и в другом судейском измерении. И тружусь в этой сфере уже 49 лет. Может, история меня поправит, что ж, буду счастлив. Но сегодня мне хочется сохранить тот футбол, который является, прежде всего, игрой. С большим трудом представляю, как кто-то будет бегать из смотровой будки и что-то говорить судьям. Говорил и буду говорить, для нашего чемпионата, прежде всего, необходимо подготовить систему определения взятия ворот. На некоторых матчах у нас 13 видеокамер, на других – 23. Прошу одно: поставьте по одной камере строго на линии ворот. Чтобы мы могли четко определять, был гол или нет. Такая система была бы действительно полезна. Назначил судья пенальти или не назначил – не так важно, как вопрос с точным определением гола.
- А офсайды?
- Это вообще очень сложное правило. Там есть столько нюансов. Считаю, это не проблема камеры. А моменты со взятием ворот – проблема именно камеры.
"Советский спорт"
- Вы – противник введения видеоповторов, о чем не раз говорили. Но в недавнем товарищеском матче Франции и Испании эти самые видеоповторы были успешно опробованы. Судья отменил два не по правилам забитых гола, что заняло в сумме около полутора минут. Для вас это ничего не меняет?
- Вы можете считать меня ретроградом, но я воспитывался в другом футболе и в другом судейском измерении. И тружусь в этой сфере уже 49 лет. Может, история меня поправит, что ж, буду счастлив. Но сегодня мне хочется сохранить тот футбол, который является, прежде всего, игрой. С большим трудом представляю, как кто-то будет бегать из смотровой будки и что-то говорить судьям. Говорил и буду говорить, для нашего чемпионата, прежде всего, необходимо подготовить систему определения взятия ворот. На некоторых матчах у нас 13 видеокамер, на других – 23. Прошу одно: поставьте по одной камере строго на линии ворот. Чтобы мы могли четко определять, был гол или нет. Такая система была бы действительно полезна. Назначил судья пенальти или не назначил – не так важно, как вопрос с точным определением гола.
- А офсайды?
- Это вообще очень сложное правило. Там есть столько нюансов. Считаю, это не проблема камеры. А моменты со взятием ворот – проблема именно камеры.
"Советский спорт"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.