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Андрей Будогосский: РФПЛ важнее внедрить систему определения взятия ворот, чем видеоповторы

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о видеоповторах в футболе.

- Вы – противник введения видеоповторов, о чем не раз говорили. Но в недавнем товарищеском матче Франции и Испании эти самые видеоповторы были успешно опробованы. Судья отменил два не по правилам забитых гола, что заняло в сумме около полутора минут. Для вас это ничего не меняет?

- Вы можете считать меня ретроградом, но я воспитывался в другом футболе и в другом судейском измерении. И тружусь в этой сфере уже 49 лет. Может, история меня поправит, что ж, буду счастлив. Но сегодня мне хочется сохранить тот футбол, который является, прежде всего, игрой. С большим трудом представляю, как кто-то будет бегать из смотровой будки и что-то говорить судьям. Говорил и буду говорить, для нашего чемпионата, прежде всего, необходимо подготовить систему определения взятия ворот. На некоторых матчах у нас 13 видеокамер, на других – 23. Прошу одно: поставьте по одной камере строго на линии ворот. Чтобы мы могли четко определять, был гол или нет. Такая система была бы действительно полезна. Назначил судья пенальти или не назначил – не так важно, как вопрос с точным определением гола.

- А офсайды?

- Это вообще очень сложное правило. Там есть столько нюансов. Считаю, это не проблема камеры. А моменты со взятием ворот – проблема именно камеры.

"Советский спорт"
Теги: Будогосский
Сегодня, 23:09
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№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 23:17) #
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online

народ требует видеоповторов,, плевать на твои 49 лет, всё равно к этому придете жулики рано или поздно
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Иди ка ты лесом. 49 лет у кормушки. Я ,лично, за справедливость.
Регистрация: 23.08.2016
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