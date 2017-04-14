Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Матч "Спартак" - "Зенит" будет транслироваться в 15 странах мира

Матч 23-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" покажут в 15 странах мира, сообщает официальный сайт питерцев.

Телезрители из России смогут увидеть центральный матч тура в прямом эфире "Матч ТВ". Встречу прокомментируют Федор Погорелов и Евгений Савин, комментатор у поля — Михаил Моссаковский. В студии будут работать Геннадий Орлов, Валерий Карпин и Роман Гутцайт.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 21:50
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 22:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это будет Великий Матч. Вселенского значения.
Регистрация: 19.03.2017
№4 Написал: Gypsy (Сегодня, 22:08) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтоб на них бредни Горлова не транслировали. И послематчевые рыдания цыгана


--------------------
Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 22:05) #
  • 0
  •  (0)

Вот позора то не оберемся. Что те, что другие, что судьи
Регистрация: 23.09.2008
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oukb8071988
А у нас врят ли

по матчу 16.04
19:00Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:52) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А у нас врят ли. Почему должны прерывать водное поло
Регистрация: 24.11.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.