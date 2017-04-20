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Геннадий Орлов: если Слуцкого даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге?

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зениту" не стоит приглашать на пост главного тренера Леонида Слуцкого.

"Слуцкий сдал экзамен в Англии на английский язык и может там работать. Но для "Зенита" он не подойдёт. Потому что под него никто не поедет. "Зениту", если он хочет держать высокую планку, нужно 2-3 звезды европейского уровня. А игроки не знают Слуцкого. Авторитет Слуцкого? Его даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге? Он же не молодой, растущий тренер, он уже в возрасте. Да и он сам не захочет возвращаться в Россию, надо искать что-то другое", - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".
Теги: Орлов Слуцкий Зенит
Сегодня, 22:43
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