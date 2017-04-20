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22:43
Геннадий Орлов: если Слуцкого даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге?
Геннадий Орлов: если Слуцкого даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге?
21:21
Виталий Мутко: заложенные меры безопасности во время ЧМ-2018 в России не будут скорректированы
Виталий Мутко: заложенные меры безопасности во время ЧМ-2018 в России не будут скорректированы
17:56
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
16:53
Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире (10)
Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире (10)
16:18
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (3)
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (3)
15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (4)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (4)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (6)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (6)
Геннадий Орлов: если Слуцкого даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге?
Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зениту" не стоит приглашать на пост главного тренера Леонида Слуцкого.
"Слуцкий сдал экзамен в Англии на английский язык и может там работать. Но для "Зенита" он не подойдёт. Потому что под него никто не поедет. "Зениту", если он хочет держать высокую планку, нужно 2-3 звезды европейского уровня. А игроки не знают Слуцкого. Авторитет Слуцкого? Его даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге? Он же не молодой, растущий тренер, он уже в возрасте. Да и он сам не захочет возвращаться в Россию, надо искать что-то другое", - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".
"Слуцкий сдал экзамен в Англии на английский язык и может там работать. Но для "Зенита" он не подойдёт. Потому что под него никто не поедет. "Зениту", если он хочет держать высокую планку, нужно 2-3 звезды европейского уровня. А игроки не знают Слуцкого. Авторитет Слуцкого? Его даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге? Он же не молодой, растущий тренер, он уже в возрасте. Да и он сам не захочет возвращаться в Россию, надо искать что-то другое", - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".
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