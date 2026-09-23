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Агент Головина раскрыл подробности несостоявшегося трансфера в "Спартак"

Агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока "Монако" Александра Головина, высказался о несостоявшемся переходе игрока в "Спартак".
Фото: Getty Images
Александр Клюев заявил, что он не вступал с красно-белыми в переговоры по возможному переходу Головина в московский клуб.

"Спартак" на нас вышел под конец трансферного окна. Мне Кахигао написал сообщение, я ему сказал, что ситуация сейчас не готова, поэтому и обсуждать сейчас нечего.
Никаких цифр со "Спартаком" я не обсуждал. Согласовал ли "Спартак" сумму с "Монако"? Ну, они выходили, сделали официальное предложение", - сказал Клюев "Чемпионату".

Александр Головин выступает за "Монако" на протяжении восьми лет. В текущем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 5 матчей и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Спартак" предлагал за игрока 19 миллионов.

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