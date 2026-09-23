Агент Головина раскрыл подробности несостоявшегося трансфера в "Спартак"

"Спартак" на нас вышел под конец трансферного окна. Мне Кахигао написал сообщение, я ему сказал, что ситуация сейчас не готова, поэтому и обсуждать сейчас нечего.Никаких цифр со "Спартаком" я не обсуждал. Согласовал ли "Спартак" сумму с "Монако"? Ну, они выходили, сделали официальное предложение", - сказал Клюев "Чемпионату".
Александр Головин выступает за "Монако" на протяжении восьми лет. В текущем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 5 матчей и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Спартак" предлагал за игрока 19 миллионов.