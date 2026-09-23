По данным телеграм-канала "Мутко против", заседание совета директоров клуба состоится в ближайшие дни, и на нём может быть принято решение по поводу будущего наставника.
На данный момент московская команда располагается на 14-й позиции в РПЛ. За девять проведённых встреч железнодорожники набрали семь очков и находятся в зоне стыковых матчей.
Следующим соперником "Локомотива" станет воронежский "Факел" - встреча на выезде запланирована на 10 октября.
В "Локомотиве" могут уволить Галактионова в ближайшие дни - источник
Руководство "Локомотива" в ближайшее время могут принять решение об увольнении главного тренера Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"