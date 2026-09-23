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Орлов недоволен игрой "Зенита" в обороне

Геннадий Орлов остался недоволен действиями "Зенита" в обороне в матче с "Балтикой".
Фото: ФК "Зенит"
Орлов считает, что проблемы возникали из-за недостаточной организованности защитных действий.

- У "Зенита" с обороной как-то стало не очень.

Вот даже эти два пропущенных мяча от "Балтики"… И вратарь, Адамов… Прыгал, но не помог. Андраде тоже не помог. И Мантуан пропустил атаку с левого фланга. Нельзя пропускать передачу, нельзя быть безответственным. Но, конечно, и импровизация допускается, она разукрашивает игру, - сказал Орлов в эфире радиостанции "Радио Зенит".

Петербуржцы победили "Балтику" со счётом 3:2, пропустив по мячу в каждом из таймов. После девяти туров "Зенит" набрал 18 очков и занимает пятое место в РПЛ.

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