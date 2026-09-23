Орлов недоволен игрой "Зенита" в обороне

Фото: ФК "Зенит"

- У " Зенита " с обороной как-то стало не очень.

Орлов считает, что проблемы возникали из-за недостаточной организованности защитных действий.Вот даже эти два пропущенных мяча от "Балтики"… И вратарь, Адамов… Прыгал, но не помог. Андраде тоже не помог. И Мантуан пропустил атаку с левого фланга. Нельзя пропускать передачу, нельзя быть безответственным. Но, конечно, и импровизация допускается, она разукрашивает игру, - сказал Орлов в эфире радиостанции "Радио Зенит".Петербуржцы победили "Балтику" со счётом 3:2, пропустив по мячу в каждом из таймов. После девяти туров "Зенит" набрал 18 очков и занимает пятое место в РПЛ.