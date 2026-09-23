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Стали известны составы команд на прощальный матч Вагнера Лава

Пресс-служба ЦСКА опубликовала полные составы на прощальный матч экс-игрока "армейцев" Вагнера Лава.
Фото: ФК ЦСКА
В субботу, 26 сентября, состоится прощальный матч бывшего футболиста ЦСКА Вагнера Лава между легендами "армейцев" и друзьями бразильского игрока. Встреча пройдет на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Последним клубом 42-летнего форварда был "Ретро". Он покинул команду в марте 2026 года.



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