В субботу, 26 сентября, состоится прощальный матч бывшего футболиста ЦСКА Вагнера Лава между легендами "армейцев" и друзьями бразильского игрока. Встреча пройдет на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Последним клубом 42-летнего форварда был "Ретро". Он покинул команду в марте 2026 года.
Стали известны составы команд на прощальный матч Вагнера Лава
Пресс-служба ЦСКА опубликовала полные составы на прощальный матч экс-игрока "армейцев" Вагнера Лава.
Фото: ФК ЦСКА