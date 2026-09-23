- Что удивило по итогам прошедших туров?
- Нестабильность лидеров, которые на что-то претендуют. Я про топ-клубы. У ЦСКА нет никакой особо игры, больше мучения. "Краснодар", правда, на своем месте. Да, несколько ничьих, но в принципе ничего. "Балтика" в том году стрельнула - понятно, что к этой команде уже по-другому относятся соперники, и уже не такие результаты: очки теряет.
"Зенит" буксует. Но он все равно очки наберёт, картина в этом отношении изменится.
- Что происходит с "Локомотивом"?
- Распродали ведущих футболистов и никого не взяли. Что здесь может происходить? Так и должно быть. Сейчас с этим составом играть будут, но Галактионов что-то обязательно придумает. Главное, чтобы руководство доверяло. Но в последнее время там будто разброд и шатания. Тяжело. Вылететь они, конечно, не вылетят, но в этом сезоне уже без задач.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Терёхин - о "Локомотиве": распродали ведущих игроков и никого не взяли. Что может происходить?
Бывший форвард московских "Динамо" и "Локомотива" Олег Терехин рассказал Rusfootball.info, чем его удивила прошедшая часть чемпионата РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"