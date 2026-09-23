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Российские клубы отказались подписывать Черышева - источник

Бывший игрок "Реала" и сборной России Денис Черышев не смог найти себе клуб в России.
Фото: ФК "Красава"
По информации источника, представители Дениса Черышева предлагали игрока российским клубам. Сообщается, что в воронежском "Факеле" от него отказался тренерский штаб, в свою очередь руководство тольяттинского "Акрона" посчитало, что им не нужен игрок на эту позицию.

На данный момент Денис Черышев находится в статусе свободного агента. Он выступал в составе кипрской "Красавы" с февраля по август 2026. На его счету 13 матчей, 2 гола и 3 результативные передачи за клуб. Трансферная стоимость 35-летнего левого вингера по версии сайта Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.

Источник: Telegram-канал Sport Baza

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