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Аршавин оценил выступление Карпукаса после перехода в "Зенит"

Андрей Аршавин объяснил, почему считает переход Артёма Карпукаса в "Зенит" полезным для петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению бывшего футболиста клуба, появление полузащитника уже положительно сказывается на игре Вильмара Барриоса.

- Карпукас нужен был "Зениту".

Во-первых, при нём лучше Барриос выглядит. Во-вторых, нужен русский игрок на эту позицию, чтобы были варианты по заменам по позиции. Пока всё хорошо, - сказал Аршавин на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Карпукас стал игроком "Зенита" в августе, перейдя из "Локомотива". Стороны заключили долгосрочное соглашение, а СМИ оценивали стоимость трансфера примерно в пять млн евро. За петербургскую команду полузащитник провёл шесть матчей, но результативными действиями пока не отметился.

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