Аршавин оценил выступление Карпукаса после перехода в "Зенит"

- Карпукас нужен был "Зениту".
Во-первых, при нём лучше Барриос выглядит. Во-вторых, нужен русский игрок на эту позицию, чтобы были варианты по заменам по позиции. Пока всё хорошо, - сказал Аршавин на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Карпукас стал игроком "Зенита" в августе, перейдя из "Локомотива". Стороны заключили долгосрочное соглашение, а СМИ оценивали стоимость трансфера примерно в пять млн евро. За петербургскую команду полузащитник провёл шесть матчей, но результативными действиями пока не отметился.