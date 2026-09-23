Как сообщает пресс-служба РФС, наибольшую сумму среди наказанных клубов заплатит московский "Локомотив" - 100 тысяч рублей.
"Железнодорожников" оштрафовали за неподобающее поведение команды в игре с "Крыльями Советов" (1:1). В составе москвичей пять футболистов получили желтые карточки, а предупреждения также были вынесены главному тренеру Михаилу Галактионову и его помощнику Олегу Левину.
Аналогичный штраф получил "Ахмат". Грозненский клуб наказан за пять предупреждений и удаление в матче с "Акроном" (0:2).
По итогам встречи с "Зенитом" (2:3) "Балтика" в общей сложности оштрафована на 80 тысяч рублей. "Спартак" заплатит 20 тысяч рублей после матча с "Факелом" (1:0), а воронежский клуб - 40 тысяч.
КДК РФС оштрафовал "Локомотив" и "Ахмат" на 100 тысяч рублей
КДК РФС вынес дисциплинарные решения по итогам матчей 9-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ