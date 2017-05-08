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Рашид Рахимов: "Ростов" довел игру в три центральных защитника до автоматизма
Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов высказался об игре "Ростова" в текущем сезоне.
– Если вы обратите внимание на "Ростов", поначалу, когда они перестраивались в эту схему, у них были определенные проблемы. Но на сегодня они провели эту схему до автоматизма.
Были игры, когда они перестраивались на игру в четыре защитника, вот тогда у них возникали проблемы. Такой матч был в Грозном, когда мы обыграли их 2:1. Они пропустили два мяча, перестроившись на игру в четыре защитника.
– Смотрели на "Ростов" перед тем, как перевести свою команду на игру в три защитника?
– Нет, я думал о своих игроках. Нужно понимать, кто у тебя есть, чтобы сыграть в такую схему, кто может выполнить такой объем работы, кто знает эту схему. Это невозможно сразу отработать. Мы правильно сейчас разбирали, Валера заметил, что много позиционных ошибок.
Вот такая схема должна доводиться до автоматизма. И на сегодня "Ростов" довел схему до такого автоматизма.
"Матч ТВ"
– Если вы обратите внимание на "Ростов", поначалу, когда они перестраивались в эту схему, у них были определенные проблемы. Но на сегодня они провели эту схему до автоматизма.
Были игры, когда они перестраивались на игру в четыре защитника, вот тогда у них возникали проблемы. Такой матч был в Грозном, когда мы обыграли их 2:1. Они пропустили два мяча, перестроившись на игру в четыре защитника.
– Смотрели на "Ростов" перед тем, как перевести свою команду на игру в три защитника?
– Нет, я думал о своих игроках. Нужно понимать, кто у тебя есть, чтобы сыграть в такую схему, кто может выполнить такой объем работы, кто знает эту схему. Это невозможно сразу отработать. Мы правильно сейчас разбирали, Валера заметил, что много позиционных ошибок.
Вот такая схема должна доводиться до автоматизма. И на сегодня "Ростов" довел схему до такого автоматизма.
"Матч ТВ"
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