Слуцкий раскрыл причины своего ухода из "Шанхай Шэньхуа"

Леонид Слуцкий объяснил, что подтолкнуло его к решению покинуть "Шанхай Шэньхуа".

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- Нужно жить командой. Если что-то внутри ломается, пытаюсь какое-то время это поменять. Когда у тебя бесконечно то игроков нет, то очки сняли, - это преодоление. Меня держал Кубок Китая, терпел из-за него, потому что это был реальный шанс на трофей. Но потом понял, что сил не хватает, - рассказал Слуцкий на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Российский тренер признался, что в определённый момент перестал чувствовать прежнюю эмоциональную вовлечённость в работу с китайской командой.Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа" в начале 2024 года. За время работы российского специалиста команда дважды финишировала второй в чемпионате Китая и дважды становилась обладателем Суперкубка страны.