Встреча в Воронеже завершилась без забитых мячей - 0:0.
После трёх туров "Факел" с одним очком располагается на 15-й строчке таблицы. "Ахмат" набрал два балла и занимает 12-е место.
Чемпионат России. 3 тур
"Факел": Фролкин, Габараев, Юрганов, Бардачёв, Тодорович (Гнапи, 84), Альшин, Сутормин (Магомедов, 58), Якимов (Багамаев, 84), Нетфуллин, Гиоргобиани (Ковалёв, 58), Турищев (Пуси, 38).
"Ахмат": Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Ндонг, Адамов, Садулаев, Щетинин (Исмаэл Силва, 59), Жулио Ромао, Самородов, Мелкадзе (Максути, 66).
Предупреждения: Сутормин, 52, Максути, 68, Тодорович, 76.
"Факел" и "Ахмат" не выявили победителя в 3-м туре РПЛ
"Факел" и "Ахмат" не смогли выявить победителя в заключительном матче третьего тура РПЛ.
Фото: ФК "Факел"