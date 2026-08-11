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"Факел" и "Ахмат" не выявили победителя в 3-м туре РПЛ

"Факел" и "Ахмат" не смогли выявить победителя в заключительном матче третьего тура РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
Встреча в Воронеже завершилась без забитых мячей - 0:0.

После трёх туров "Факел" с одним очком располагается на 15-й строчке таблицы. "Ахмат" набрал два балла и занимает 12-е место.

Чемпионат России. 3 тур

"Факел": Фролкин, Габараев, Юрганов, Бардачёв, Тодорович (Гнапи, 84), Альшин, Сутормин (Магомедов, 58), Якимов (Багамаев, 84), Нетфуллин, Гиоргобиани (Ковалёв, 58), Турищев (Пуси, 38).

"Ахмат": Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Ндонг, Адамов, Садулаев, Щетинин (Исмаэл Силва, 59), Жулио Ромао, Самородов, Мелкадзе (Максути, 66).

Предупреждения: Сутормин, 52, Максути, 68, Тодорович, 76.

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