"Факел" и "Ахмат" не выявили победителя в 3-м туре РПЛ

"Факел" и "Ахмат" не смогли выявить победителя в заключительном матче третьего тура РПЛ.

Фото: ФК "Факел"

Встреча в Воронеже завершилась без забитых мячей - 0:0.



После трёх туров "Факел" с одним очком располагается на 15-й строчке таблицы. "Ахмат" набрал два балла и занимает 12-е место.



Чемпионат России. 3 тур



"Факел": Фролкин, Габараев, Юрганов, Бардачёв, Тодорович (Гнапи, 84), Альшин, Сутормин (Магомедов, 58), Якимов (Багамаев, 84), Нетфуллин, Гиоргобиани (Ковалёв, 58), Турищев (Пуси, 38).



"Ахмат": Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Ндонг, Адамов, Садулаев, Щетинин (Исмаэл Силва, 59), Жулио Ромао, Самородов, Мелкадзе (Максути, 66).



Предупреждения: Сутормин, 52, Максути, 68, Тодорович, 76.

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Ахмат