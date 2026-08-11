Как пишет инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, 21-летний футболист может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна. За ситуацией вокруг игрока следят "Балтика", "Акрон" и махачкалинское "Динамо".
При этом возможный уход Абдулкадырова напрямую зависит от трансферной работы армейцев. ЦСКА готов рассмотреть расставание с защитником в том случае, если состав команды пополнит новый центральный защитник.
Абдулкадыров впервые сыграл за основную команду армейцев в 2025 году. С того момента футболист провёл за ЦСКА 18 матчей, не отметившись результативными действиями.
Три клуба РПЛ заинтересовались защитником ЦСКА - источник
Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров попал в сферу интересов сразу нескольких клубов РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА