Как сообщает "Матч ТВ", эпизод с участием болельщиков железнодорожников будет разобран Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. Во время встречи группового этапа Кубка России с трибун неоднократно звучали оскорбления в адрес Баринова. Футболист ранее долгое время представлял "Локомотив", а минувшей зимой продолжил карьеру в ЦСКА.
Заседание КДК РФС запланировано на 13 августа. Помимо поведения поклонников "Локомотива", комитет изучит нарушения со стороны болельщиков армейцев. Речь идёт об использовании пиротехники, оскорблениях и повреждении кресел на стадионе.
Сам матч завершился победой ЦСКА в серии пенальти.
КДК РФС рассмотрит оскорбления Баринова болельщиками "Локомотива"
Оскорбительные кричалки в адрес полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова во время кубкового матча с "Локомотивом" получили продолжение.
Фото: ПФК ЦСКА