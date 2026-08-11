Как сообщает журналист Якуп Чинар, турецкий клуб решил отказаться от дальнейших переговоров по российскому полузащитнику и сосредоточиться на другой кандидатуре. Новым приоритетом стамбульцев стал 19-летний хавбек "Порту" Родриго Мора.
Ранее появлялась информация, что "Галатасарай" был готов заплатить за Батракова до 25 миллионов евро с учётом бонусов. По данным зарубежных источников, "Локомотиву" отвели сутки на принятие решения, однако ответа от московского клуба турецкая сторона не получила.
В нынешнем сезоне 21-летний Батраков провёл четыре матча во всех турнирах и отметился одним ассистом на партнёра.
"Галатасарай" принял окончательное решение по Батракову - источник
"Галатасарай" прекратил работу над возможным переходом Алексея Батракова из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"