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Вадим Епанчинцев: желаю всем спартаковцам удачи на Кубке конфедераций

Главный тренер хоккейного "Спартака" Вадим Епанчинцев назвал сумасшедшей атмосферу на матче футбольных одноклубников против "Терека" (3:0).

"Был на матче с "Тереком". Едва на поле не выбежал! Сидел буквально на первом ряду за скамейкой "Спартака". На стадионе была сумасшедшая атмосфера. С Каррерой пока не познакомились, но через родственников общаюсь с Ребровым и Глушаковым. Желаю всем спартаковцам удачи на Кубке конфедераций. Хоккеисты всегда были дружны с футболистами. С Егором Титовым мы заканчивали один класс, дружили с Вадимом Евсеевым и Димой Парфеновым. Жаль, что встречаемся редко. Приглашаем их на хоккей", - цитирует Епанчинцева "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Каррера Терек
Вчера, 22:54
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