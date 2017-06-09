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Мацей Вилюш стал игроком "Ростова"

28-летний польский защитник Мацей Вилюш, ранее выступавший за "Херенвен", "Спарту" и "Лех", перешел в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с игроком рассчитан на три года.

В составе национальной сборной Польши Вилюш провел 4 матча.
Теги: Ростов Трансферы
Сегодня, 03:22
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