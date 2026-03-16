Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Нижний Новгород
3 - 0 3 0
Крылья СоветовЗавершен
Рубин
3 - 0 3 0
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Волга Ул
2 - 2 2 2
ЧелябинскЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен

"Ливерпуль" установил клубный антирекорд

"Ливерпуль" установил клубный антирекорд по пропущенным мячам в концовках матчей Премьер-лиги.
Фото: ФК "Ливерпуль"
Как сообщает Opta, в текущем сезоне мерсисайдцы уже восемь раз пропускали на 90-й минуте или позже - такого показателя у клуба ещё не было.

Предыдущий антирекорд держался с сезона-2010/2011, когда "красные" пропустили семь подобных мячей.

Очередной такой эпизод произошёл в игре 30-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Лондонский клуб сумел сравнять счёт на 90-й минуте и встреча завершилась 1:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится