"Ливерпуль" установил клубный антирекорд по пропущенным мячам в концовках матчей Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, в текущем сезоне мерсисайдцы уже восемь раз пропускали на 90-й минуте или позже - такого показателя у клуба ещё не было.



Предыдущий антирекорд держался с сезона-2010/2011, когда "красные" пропустили семь подобных мячей.



Очередной такой эпизод произошёл в игре 30-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Лондонский клуб сумел сравнять счёт на 90-й минуте и встреча завершилась 1:1.