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СМИ: Яровинский будет работать со Слуцким в "Халл Сити"
Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский покинет московский клуб, сообщает "Р-Спорт".
Яровинский стал начальником селекционного отдела ЦСКА в феврале 2014 года. Слуцкий, покинувший клуб в конце 2016 года, в июне был назначен главным тренером "Халл Сити". Сообщается, что Яровинский отправится в "Халл", где будет работать вместе со Слуцким.
Яровинский стал начальником селекционного отдела ЦСКА в феврале 2014 года. Слуцкий, покинувший клуб в конце 2016 года, в июне был назначен главным тренером "Халл Сити". Сообщается, что Яровинский отправится в "Халл", где будет работать вместе со Слуцким.
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