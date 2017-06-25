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СМИ: Яровинский будет работать со Слуцким в "Халл Сити"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский покинет московский клуб, сообщает "Р-Спорт".

Яровинский стал начальником селекционного отдела ЦСКА в феврале 2014 года. Слуцкий, покинувший клуб в конце 2016 года, в июне был назначен главным тренером "Халл Сити". Сообщается, что Яровинский отправится в "Халл", где будет работать вместе со Слуцким.
Теги: Яровинский Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 16:20
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(2)
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 16:40) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
УРААААААА!!!
Регистрация: 10.03.2012
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
надеюсь!
ни о чем его работа


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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