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Шнякин высказался о матче "Балтика" - "Зенит"

Российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о матче 9-го тура РПЛ между "Балтикой" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Лидер играет, в общем-то, со средней командой, но мы глобальной разницы не видим.
В конце всё это могло превратиться вничью. И это тренд нашего чемпионата", - сказал Шнякин в выпуске "Коммент.Шоу".

В девятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" со счетом 3:2. После девяти сыгранных туров действующий чемпион России располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла.

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