Шнякин высказался о матче "Балтика" - "Зенит"

"Лидер играет, в общем-то, со средней командой, но мы глобальной разницы не видим.В конце всё это могло превратиться вничью. И это тренд нашего чемпионата", - сказал Шнякин в выпуске "Коммент.Шоу".
В девятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" со счетом 3:2. После девяти сыгранных туров действующий чемпион России располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла.